7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع 7%

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تشرين الثاني من عام 2025 بنسبة 12.6% ليبلغ 606.6 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 14.9% ليبلغ 538.6 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.
وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 ليبلغ 7,160.2 مليون دولارمقارنة بانخفاض نسبته 3.1% ليبلغ 6,691.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.7%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 من الجنسيات الأوروبية (36.1%)، والآسيوية (34.3%)، والأمريكية (18.4%)، والعرب (3.6%)، والجنسيات الأخرى (33.4%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.8%.
كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر تشرين الثاني من عام 2025 بنسبة 11.4%، ليصل إلى 146.1 مليون دولار. اما خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 فقد ارتفع بنسبة 5.5% ليبلغ 1,887.3 مليون دولار.
وعلى صعيد أخر، ارتفع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 4.2% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، ليبلغ 3,725.5 مليون دولار، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.9% لتبلغ 1,457.2 مليون دولار.
وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الامارات قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 24.1%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (21.2%)، ثم السعودية (20.7%)، يتبعها قطر (10.7%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (23.3%) من اجمالي الحوالات الواردة.
أما الحوالات الصادرة فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 40.1%، تليها بنغلادش (10.8%)، ثم الامارات (5.9%)، يتبعها الفلبين (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (37.8%) من اجمالي الحوالات الصادرة.


