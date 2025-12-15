تجارة عمّان تنظم لقاءً تجارياً مع وفد من مقاطعة شاندونغ الصينية

وطنا اليوم: نظمت غرفة تجارة عمّان، اليوم، لقاءً تجارياً ثنائياً للشركات التجارية الاردنية ونظرائها من الشركات التجارية من مقاطعة شاندونغ الصينية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون التجاري وبحث فرص الشراكة بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الصيني.

وترأس اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، كل من نائب أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، فلاح الصغيّر، ونائب مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة مقاطعة شاندونغ، لي هونغ من.

وأكد الصغيّر، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركات الصينية، مشيراً إلى حرص الغرفة على توفير منصة تواصل فاعلة تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأشار الصغيّر إلى الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأردنية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة.

وضم الوفد الصيني عدداً من الشركات العاملة في مجالات متعددة، أبرزها الأغذية المجمدة، ومنتجات الدقيق، وتقنيات الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية والحيوانية والأعلاف، وصفائح المعادن والمنتجات المغلفنة، إضافة إلى قطاع الطاقة النظيفة والمستلزمات الزراعية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون الممكنة.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد الصيني عروضاً تعريفية حول طبيعة أعمال شركاتهم وإمكاناتها الإنتاجية، معربين عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الشركات الأردنية وبناء شراكات مستقبلية تخدم مصالح الطرفين، لا سيما في القطاعات الغذائية والزراعية والصناعية والطاقة النظيفة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود غرفة تجارة عمّان المتواصلة لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.