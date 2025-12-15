تركيا تكشف عن شروط مشددة للغاية لبقاء السوريين على أراضيها

وطنا اليوم:بدأت تركيا خلال الفترة الأخيرة اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع عودة اللاجئين السوريين، وذلك بعد مرور عام على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي هذا السياق، تقرر إيقاف تقديم الخدمات الصحية المجانية للاجئين السوريين مع بداية العام الجديد 2026.

وذكرت صحيفة تركيا أن عمليات عودة السوريين ستتم بشكل تدريجي، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من المتوقع أن تعتمدها الوزارات والهيئات المعنية خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر أن يتبع إيقاف الخدمات الصحية المجانية رفع صفة الحماية المؤقتة المعروفة باسم الكيملك عن اللاجئين السوريين. وبموجب هذه الخطوة، سيصبح لزاما على السوريين الراغبين في البقاء داخل تركيا التقدم للحصول على إقامة رسمية.

وستخضع الإقامة لشروط أكثر تشددا، تشمل امتلاك منزل أو إثبات السكن بعقد إيجار مناسب، وتوفر عمل، وتأمين صحي، إلى جانب تقديم كشف حساب مصرفي.

وسيتم إعادة السوريين الذين لا يحصلون على الإقامة إلى سوريا.

وفي هذا الإطار، ستستخدم المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة في دعم عملية عودة السوريين، حيث تدرس السلطات التركية تقديم مبالغ مالية للعائدين وتغطية تكاليف عودتهم من خلال تلك المساعدات.

وخلال العام الأخير، عاد نحو 600 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى سوريا، في حين لا تزال تركيا تستضيف قرابة 2.37 مليون لاجئ سوري يخضعون لنظام الحماية المؤقتة.

و”الكيملك” هي بطاقة الحماية المؤقتة التي منحت اللاجئين السوريين في تركيا حق الإقامة المؤقتة والحماية القانونية، وأتاحت لهم العمل والاستفادة من التأمين الصحي والخدمات الأساسية الأخرى.

وتعد هذه البطاقة وثيقة أساسية لتنظيم الوجود القانوني للسوريين في تركيا، مع إصدارات أحدث تبدأ بالرقم 98 وتوفر تحسينات في بعض الخدمات، من بينها التأمين الصحي.