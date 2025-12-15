البشير: نجاح عملية زراعة كلية نوعية رغم التحديات المناعية لمريضة تعاني فشلا كلويا مزمنا

وطنا اليوم:في سابقة تُسجَّل لأول مرة على مستوى وزارة الصحة، أعلنت إدارة مستشفيات البشير عن نجاح عملية زراعة كلية نوعية لمريضة تعاني من الفشل الكلوي المزمن، رغم التحديات المناعية الكبيرة المتمثلة في إيجابية الأجسام المضادة، وإيجابية فحص الـ Crossmatch، وإيجابية فحص الـ DSA.

وحسب بيان للمستشفى، اليوم الاثنين، خضعت المريضة لبروتوكول متقدم لإزالة الأجسام المضادة (Desensitization) داخل مستشفيات البشير، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المعمول بها عالميًا، ما أسهم في خفض مستويات التحسس المناعي والوصول إلى الحد الآمن لإجراء عملية الزراعة.

وأُجريت العملية بنجاح كامل على يد فريق زراعة الكلى في مستشفيات البشير، تحت إشراف استشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور وليد الحلبي، رئيس قسم الأمراض الباطنية وفروعها في إدارة مستشفيات البشير، مع تسجيل استقرار ممتاز في وظائف الكلية المزروعة بعد العملية.

وأضافت المستشفى إن هذا الإنجاز الطبي النوعي يأتي بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من وزارة الصحة الأردنية، وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية وتمكينها من تقديم خدمات زراعة الأعضاء والرعاية التخصصية عالية التعقيد وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع خطط الوزارة لتوطين العلاجات المتقدمة داخل المملكة.

ويُعد هذا النجاح خطوة نوعية تُعزّز مكانة مستشفيات البشير ووزارة الصحة كمراكز متقدمة في تقديم خدمات زراعة الأعضاء والرعاية التخصصية المعقدة.

وأكد مدير عام إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، استمرار البشير في تطوير برامج زراعة الأعضاء وتوفير أحدث البروتوكولات العلاجية، وبالتكامل مع وزارة الصحة الأردنية، لخدمة المرضى بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.