منخفض قبرصي عميق يؤثر على الأردن الاثنين

وطنا اليوم:تتأثر المملكة، اعتبارا من ساعات مساء يوم الإثنين، بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تبدأ الأجواء بالتغير التدريجي لتصبح ماطرة وباردة، وسط إطلاق الجهات المعنية لحزمة من التحذيرات عالية المستوى للمواطنين لتوخي الحيطة والحذر خلال اليومين القادمين.

وبحسب قراءات دائرة الأرصاد الجوية، يسود نهار اليوم الإثنين طقس بارد نسبيا مع درجات حرارة تسجل عظمى حول 13 درجة مئوية، إلا أن ساعات المساء والليل ستشهد بداية الانقلاب الجوي الحقيقي، إذ تعبر الجبهة الهوائية المصاحبة للمنخفض، فتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل الأمطار بغزارة في المناطق الشمالية والوسطى، لتمتد لاحقا لتشمل الأجزاء الجنوبية الغربية وبعض المناطق الشرقية.

وحذر المتنبئون الجويون من غزارة الهطولات ليلا، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، حيث يتوقع أن تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ما يرفع من احتمالية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما في ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت.

ويصل المنخفض الجوي ذروته يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة لتلامس العظمى حاجز الـ 10 درجات مئوية فقط، لتسود أجواء “كانونية” بامتياز، تكون باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وقد تكون الهطولات مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحيانا، ما يرفع من منسوب الخطر بشكل لافت، بالتزامن مع تشكل الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مما يعيق مدى الرؤية الأفقية.

وفي يوم الأربعاء، تواصل درجات الحرارة انخفاضها الطفيف لتسجل 9 درجات نهارا، مع سيادة أجواء ضبابية وباردة، وتركز الأمطار المتفرقة في مناطق الجنوب والشرق، قبل أن تضعف فرص الهطول تدريجيا مع ساعات ليل الأربعاء، حيث تهبط الصغرى إلى 4 درجات مئوية، تمهيدا لاستقرار الأجواء يوم الخميس رغم بقاء الطقس باردا بوجه عام.

وأمام هذه المعطيات، أطلقت الجهات المعنية سلسلة من التحذيرات والتوصيات الهامة، مشددة على ضرورة الابتعاد الكامل عن مجاري السيول والأودية، لاسيما في مناطق الأغوار والبحر الميت، خاصة ليل الإثنين ونهار الثلاثاء، إضافة إلى التحذير من خطر الانزلاق على الطرقات مع تساقط الأمطار والبرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف فوق المرتفعات يومي الثلاثاء والأربعاء، داعية المواطنين لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتأمين وسائل التدفئة الآمنة.