الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في كادوقلي في جمهورية السودان الشقيقة، ما أسفر عن سقوط وإصابة عشرات الجنود البنغال.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب بنغلاديش، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد المجالي التأكيد على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.