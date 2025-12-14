بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

دقيقتان ago
إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

وطنا اليوم:كشفت قناة عبرية وناشط إسرائيلي أن الحاخام إيلي شلينغر، الذي قتُل الأحد في هجوم مسلح بسيدني، زار إسرائيل والتقى جنودا لتشجيعهم على مواصلة حرب الإبادة بقطاع غزة.
وعلى مدار أكثر من عامين، خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما أثار غضبا شعبيا عالميا وأدخل إسرائيل في عزلة دولية.
وقُتل 12 شخصا وأصيب 29 آخرين في هجوم مسلح، اليوم الأحد، خلال احتفالات عيد “الحانوكا” اليهودي (عيد الأنوار) بشاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.
ومن بين القتلى شلينغر، وهو مبعوث حركة “حاباد” اليهودية (المتطرفة) في أستراليا، وفقا لهيئة البث العبرية الرسمية.
وترفض “حاباد” الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتعارض أي تسوية تمنحه أي جزء من أراضيه المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ عقود.
وقال الناشط والصحفي الإسرائيلي حانوخ داؤوم، عبر حسابه بـ”إنستغرام”: “بين قتلى الهجوم الحاخام إيلي شلينغر مبعوث حركة حاباد”.
وأضاف داؤوم أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “زار شلينغر إسرائيل لتقديم الدعم والتشجيع”، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.
فيما نشرت القناة 12 العبرية (خاصة) صورة لشلينغر جالسا بين جنود من الجيش الإسرائيلي فوق آلية عسكرية، وليس واضحا إذا ما كانت في غزة أو مكان آخر.
ويتفاخر شلينغر بدعمه للجيش الإسرائيلي، الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
وبتتبع حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أن شلينغر استخدم صورته فوق الآلية العسكرية كصورة لملفه الشخصي في “فيسبوك” و”إنستغرام”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

19:17

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

19:11

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:08

وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

19:05

سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك

19:02

الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة

16:37

الأردن يدين هجوما إرهابيا وقع في مدينة سيدني في أستراليا

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله