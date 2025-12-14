إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

وطنا اليوم:عبّرت جماهير المنتخب الأردني عن صدمتها الكبيرة، بعد أن تداولت عبر الساعات الماضية، الأسعار الخاصة بتذاكر المباريات في نهائيات كأس العالم 2026، والتي جاءت باهظة الثمن مقارنة بالنسخ الماضية.

ومع سحب قرعة المونديال واستقرار منتخب النشامى في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر، بدأت جماهير كرة القدم تنجز ترتيباتها الخاصة لضمان مساندتها لمنتخب بلادها في أول مشاركة تاريخية له في كأس العالم.

وتمنت جماهير كرة القدم الأردنية على أصحاب القرار في الاتحاد الأردني الوقوف على حيثيات الارتفاع المبالغ فيه لأسعار التذاكر والتي قد تحد من آمالها في مساندة منتخب النشامى في المونديال.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إجراءات الحصول على التذاكر المخصّصة للجماهير الأردنية الراغبة في حضور مباريات المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول الجماهير الأردنية على حصتها في مباريات النشامى، تماشياً مع نظام بيع التذاكر المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يوفّر مراحل متعددة لشراء التذاكر تشمل الطرح العام وطرحا خاصا يشمل حصة الاتحادات المشاركة.

وبحسب التعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي، فقد تم تخصيص نسبة 8% من سعة كل ملعب للجماهير الأردنية في مباريات النشامى، على أن يبدأ طرحها عبر منصة “فيفا” اعتبارا من الخميس 11 كانون الأول 2025 ولغاية الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026.

وللحصول على التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية، يشترط التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال التحقق من الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، والحصول على “الرمز التعريفي” الذي يتيح الدخول إلى منصة “فيفا” واستكمال إجراءات التقدم بطلب الشراء.

كما يتيح النظام لكل مشجع شراء أربع تذاكر كحدّ أقصى لكل مباراة، فيما سيجري الاتحاد الدولي قرعة عشوائية في حال تجاوز عدد الطلبات النسبة المخصّصة للجماهير الأردنية.

أسعار التذاكر المخصّصة للجماهير الأردنية:

مباراة الأردن × النمسا:

450 دولار للدرجة الخاصة، 380 دولار للدرجة العادية، 140 دولار للدرجة الاقتصادية.

مباراة الأردن × الجزائر:

450 دولار للدرجة الخاصة، 380 دولار للدرجة العادية، 140 دولار للدرجة الاقتصادية.

مباراة الأردن × الأرجنتين:

700 دولار للدرجة الخاصة، 500 دولار للدرجة العادية، 265 دولار للدرجة الاقتصادية.

خطوات التسجيل والحصول على التذاكر

الدخول للموقع الإلكتروني للاتحاد الأردني لكرة القدم والضغط على “التسجيل لشراء تذاكر كأس العالم”

إتمام إجراءات التسجيل من خلال التحقق من الرقم الوطني وتاريخ الميلاد للحصول على “الرمز التعريفي” عبر البريد الإلكتروني.

الذهاب لمنصة تذاكر “الفيفا” وإنشاء حساب FIFA ID واستخدام “الرمز التعريفي” المخصص

تحديد عدد التذاكر لمباريات دور المجموعات والمراحل الإقصائية.

إدخال معلومات الدفع الإلكتروني وفي حال قبول الطلب يتم خصم قيمة التذاكر لاحقا خلال فترة السداد المقررة من 2 – 23 شباط 2026.

تنويه مهم للمشجعين:

وينوه الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى أن شراء التذاكر لا يضمن الحصول على تأشيرة الدخول للدول المستضيفة، ويتوجب الحصول على التأشيرة بشكل مستقل.

كما أن (الرمز التعريفي) يستخدم لطلب شراء واحد فقط، ولا يضمن الحصول على التذاكر بشكل نهائي، التي سيتم تأكيدها بعد الانتهاء من فترة طرح التذاكر وستكون التذاكر متاحة حصرياً بشكل إلكتروني عبر التطبيق الرسمي لتذاكر كأس العالم.