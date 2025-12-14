بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

وطنا اليوم:تم تكريم بنك المستقبل الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حفل جوائز “بنك العام” من مجلة “ذا بانكر” بفضل رؤيته الإستراتيجية وخدماته الاستثنائية وابتكاراته المؤثرة في مجال المعاملات المصرفية.

المنامة، البحرين: حصد بنك ABC جائزة “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة “ذا بانكر” التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز، وذلك للمرة الثالثة. ويؤكد هذا التتويج مكانة البنك الريادية في تقديم حلول رقمية متقدمة تتمحور حول احتياجات العملاء عبر امتداده الدولي الواسع. وقد تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل “بنك العام” المرموق الذي أقيم في لندن بتاريخ 3 ديسمبر 2025، بحضور وفد من كبار التنفيذيين من بنك ABC ونخبة من ممثلي المؤسسات المالية العالمية.

يُجسّد هذا التكريم التقدم الملموس الذي يحققه البنك في إطار استراتيجيته للتحول للأعوام 2023–2026، والمبنية على تسريع نمو الأعمال الأساسية، وتعظيم قيمة الوحدات الرقمية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة. نجح البنك خلال الأعوام الأخيرة في تبسيط طرق تقديم الخدمات الرقمية، وأتمتة مسارات العمل، وتطوير بنيه تحتية قائمة على تقنيات الحوسبة السحابية، بما يسهم في خدمة عملائه عبر أكثر من 25 سوقاَ من خلال شبكة دولية تمتد في 15 دولة.

ويأتي نجاح البنك مدفوعاً بإعادة تشكيل متكاملة لأعمال المعاملات المصرفة المعاملات المصرفية العالمية (GTB)، فقد عمل البنك على إحداث تحول في تجارب العملاء من خلال رقمنة العمليات وتقديم حلول مبتكرة في مجالات تمويل التجارة المستندية وإدارة النقد وتمويل سلسلة التوريد. وعلى مدار العام الماضي، حقق بنك ABC نموًا قويًا في جميع منتجات المعاملات المصرفية، مسجلًا تقدمًا ملموسًا في مجال تمويل سلسلة التوريد وتمويل التجارة المستندية، مع تزايد إقبال العملاء على خدمات إدارة النقد.

وفي تعليقه على هذا الحدث الاستثنائي، صرّح السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، قائلًا: “يسعدنا أن نحصد جائزة “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط” للمرة الثالثة، ونشكر مجلة ذا بانكر – فاينانشال تايمز على هذا التقدير الرفيع. وبوصفنا بنك المستقبل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نواصل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة مضافة لجميع شركائنا. ويؤكد هذا التكريم الأثر التحويلي لأعمال المعاملات المصرفية الرقمية في البنك في دعم نمو عملائنا ودفع القطاع المالي العالمي إلى الأمام.”

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد/ عمر النقلي، رئيس خدمات صيرفة الجملة لمجموعة بنك ABC: “يُمثل الفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة مصدر فخر كبير ودليلاً واضحاً على نجاح إستراتيجيتنا. تعد أعمال المعاملات المصرفية ركيزة أساسية لنمو أعمال صيرفة الجملة، وعنصراً محورياً في تمكين نجاح العملاء. وسنواصل الاستثمار في تطوير تجارب العملاء ووضع معايير جديدة للتميز عبر أسواقنا. نهدي هذا الإنجاز لعملائنا وشركائنا وموظفينا، ونشكر مجلة “ذا بانكر” على تقديرها لجهودنا في تشكيل معالم مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة.”

ومن جانبها، أشارت مجلة “ذا بانكر” إلى أن بنك ABC يمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة تحول إستراتيجية متعددة السنوات، حيث برزت أعمال المعاملات المصرفية كأحدى أهم محركات النمو الرئيسية للبنك، تزامنًا مع مساعي البنك للتوسع وتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع العملاء.

ويواصل بنك ABC قيادة الابتكار الرقمي من خلال الإطلاق العالمي لمنصة الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر تجربة وصولاً سلساً إلى مجموعة واسعة من منتجات صيرفة الجملة. كما أسهمت استثمارات البنك في مجال تحليل البيانات والأتمتة والتسجيل الرقمي للعملاء في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. وتشمل الإنجازات الإضافية تدشين المساعدة الافتراضية المدعمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي “فاطمة”، ومنصة الخطوط الأمامية، مما يعزز من مستوى التجارب المخصصة ويخلق قيمة لجميع الأطراف.

وفي عام 2025 وحده، حصد بنك ABC 35 جائزة عالمية خلال رحلة التحوّل التي يقودها، مايعكس تميزّه في صيرفة الجملة، والخدمات المصرفية للأفراد، والابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، مما يُؤكد التزامه بتحقيق أثر ملموس ضمن المنظومة المالية العالمية.