فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

وطنا اليوم:باشرت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن أعمالها في فرعها الجديد في جبل عمّان – الدوار الثاني، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور علي الوزني، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز التواصل مع العملاء وتقديم خدمات نوعية تتماشى مع تطلعاتهم المتجددة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع النجاحات المتتالية التي تحققها الشركة، حيث حافظت على تصنيفها الائتماني A- (ممتاز) من وكالة AM Best العالمية وللسنة الثانية على التوالي، وهو أعلى تصنيف في قطاع التأمين الأردني. كما حصدت الشركة جائزة “2025 General Insurance Company of the Year Award” من مجلة Middle East Insurance Review، إحدى أبرز المجلات المتخصصة في صناعة التأمين على مستوى المنطقة.

وأشار الدكتور علي الوزني إلى أن فرع جبل عمّان – الدوار الثاني يأتي تجسيداً لحرص الشركة المستمر على توسيع شبكة فروعها، لا سيما في المواقع الحيوية التي تشهد حركة تجارية وسكنية نشطة، يرافقها طلب متزايد على الخدمات التأمينية، مؤكداً أن الشركة ماضية في تنفيذ خطط التوسع وتطوير خدماتها، مع التركيز على الابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء في مختلف مراحل التعامل


وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله