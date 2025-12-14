بنك القاهرة عمان
سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك

سفيران جديدان يؤديان اليمين القانونية أمام الملك

وطنا اليوم:أدت اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، رولان سمارة بمناسبة تعيينها سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى كينيا.
كما أدى اليمين القانونية أمام جلالته، أمجد المومني، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى إثيوبيا.
وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


