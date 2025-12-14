بنك القاهرة عمان
القضاء يلزم مريضي سرطان بحفظ سور من القرآن كعقوبة بديلة

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان على اثنين من مرضى السرطان، بحفظ سور من القرآن الكريم، وذلك بعد إحالتهما إلى مركز تحفيظ قرآن في منطقة جبل الحسين كعقوبة بديلة.
وفي قضيتين منفصلتين، أدانت المحكمة المريض الأول بتهمة مقاومة رجال الأمن، كما ادين المريض الثاني بقضية حادث سير، وطبقت بحق كل منهما عقوبة بديلة.
وبحسب القرار فإن قاضي صلح جزاء عمان ألزم كل منهما بحفظ سور من القرآن الكريم لمدة 48 ساعة، بواقع خمسة ساعات يوميا.
واتخذ القاضي قرار إدخال مريضي السرطان برنامجا تأهيليا نظرا لظروفهما الصحية، علما أن كليهما محكومان بقضيتين منفصلتين.
وطبقت محكمة غرب عمان ما يزيد عن 300 عقوبة مجتمعية بديلة منذ بداية العام الحالي.


