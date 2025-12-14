المعايطة: نعتمد نهجا علميا باستشراف المخاطر ومواجهة التحديات قبل وقوعها

وطنا اليوم:التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، المشاركين بدورة الدفاع “23”، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، خلال محاضرة ألقاها بعنوان “استراتيجية الأمن العام وموقعها في الأمن الوطني”.

وأكد اللواء المعايطة، خلال المحاضرة، أن مفهوم الأمن الوطني بمضامينه الشاملة، يقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية كافة، وبشكل يضمن حماية المصالح الوطنية العليا، ويحفظ أمن واستقرار الدولة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكا رئيسا في منظومة الأمن المجتمعي.

وبين مدير الأمن العام، أن ما تشهده مديرية الأمن العام من تطور وتحديث في منظومة عملها الأمني والشرطي، ومستوى ما تقدمه من خدمات إنسانية ومجتمعية، جاء نتاج الدعم والاهتمام الذي تحظى به من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، شأنها شأن باقي مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة -الجيش العربي، الأمر الذي انعكس على مسيرتنا الوطنية التي أصبح خلالها الوطن أكثر تطور وحداثة.

وأشار اللواء المعايطة، إلى أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصرا على الجانب الأمني والشرطي التقليدي فحسب، بل أصبح يشمل مجالات متعددة كالأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية الفئات المستضعفة، إلى جانب التوعية المجتمعية، حيث تتكامل جميعها لتحقيق الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة.

وأوضح، أن المديرية تعمل على تطوير أدواتها ووسائلها المختلفة، استنادا إلى دراسات وتحليلات ميدانية دقيقة، تراعي المتغيرات المحلية والإقليمية، وتعتمد على النهج العلمي في استشراف المخاطر ومواجهة التحديات قبل وقوعها، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعيين.

من جهته، ثمن آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية العميد الركن عماد البطوش، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في مختلف مجالات عملها الأمني، ودورها البارز في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل، والاستجابة السريعة لمختلف الأحداث التي يشهدها المجتمع.

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها عدد من كبار ضباط الأمن العام، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسون في دورة الدفاع 23، أجاب اللواء المعايطة عن أسئلة واستفسارات الحضور.