وصول قافلة المساعدات الأردنية إلى اليمن

وطنا اليوم:وصلت، أمس السبت، قافلة المساعدات الغذائية التي سيرتها القوات المسلحة الأردنية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.

وضمت قافلة المساعدات (13) شاحنة محمّلة بـ 54600 طرد غذائي، جرى تسليمها إلى الجهات المختصة براً عبر الأراضي السعودية لتوزيعها على الشعب اليمني، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية في المناطق المتضررة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن تسيير هذه القافلة يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتجسيدا لنهج الأردن الثابت في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف الإنسانية.

وأعربت السلطات اليمنية عن تقديرها وشكرها للمملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، على هذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين هناك.

يشار إلى أن قافلة المساعدات انطلقت يوم الثلاثاء الماضي من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استكمال جميع الترتيبات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصولها إلى مستحقيها في الجمهورية اليمنية الشقيقة بكل يسر وسهولة.