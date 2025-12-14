بنك القاهرة عمان
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي في عمان

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، السفير التركي في عمان يعقوب جايماز أوغلو.
وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه، عبّر السفير التركي عن تقديره للدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والسلم في المنطقة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.
حضر اللقاء الملحق العسكري التركي في عمّان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.


