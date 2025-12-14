زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))

بنك القاهرة عمان
18 ثانية ago
وطنا اليوم:تقديراً لابتكارها الفريد والأول من نوعه على مستوى المنطقة؛ حصدت شركة زين الأردن جائزة “أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس (5G)” ضمن جوائز Global Economics Awards 2025، التي تنظّمها مجلة The Global Economics البريطانية المالية ومقرها المملكة المتحدة، وذلك تقديراً للحل التقني المُبتكر الطبقة الرقيقة (5G Thin Layer).
وتُوّجت شركة زين الأردن بهذه الجائزة نظراً لجهودها المتواصلة في تطوير شبكاتها وتعزيز بنيتها التحتية، حيث طوّرت الشركة ابتكار “الطبقة الرقيقة” كـ حَل استراتيجي يتيح توسعة تغطية خدمات الجيل الخامس ونشرها في مختلف أنحاء المملكة دون الحاجة لإعادة بناء الشبكات أو تعطيل البنية القائمة، وقد مكّن هذا الابتكار زين من تسريع وتيرة الوصول إلى خدمات الجيل الخامس ورفع كفاءة عمليات الانتشار، مع الحفاظ التام على جودة الخدمة واستقرار الاتصال دون أي تأثير على أداء الشبكة الحالية.
وأشارت شركة زين الأردن إلى أن هذه الجائزة تُمثّل امتداداً لمسيرتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود رسّخت خلالها مكانتها في ريادة قِطاع الاتصالات الوطني، فقد كانت وما زالت السباقة في إدخال أحدث التقنيات وبناء بُنية تحتية استثنائية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، كما أكدت الشركة أن هذا التتويج يعكس التزامها المتواصل بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة ومواصلة الاستثمار في حلول مُبتكرة تعزّز كفاءة الشبكات وتدعم جاهزية الأردن لعصر السرعات الفائقة والتطبيقات الذكية، بما يضع المملكة في موقع متقدّم على خارطة التكنولوجيا إقليمياً.
وأسهم هذا الابتكار الفريد في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، إذ تمكّنت الشركة تعزيز الاستفادة من المحطات والأبراج العاملة بنسبة 30% مقارنة بحلول الاستبدال الكامل، مما أدى إلى تسريع مراحل توسعة تغطية الشبكة ونشرها وخفض الكُلف التشغيلية دون التأثير على فاعلية وكفاءة الشبكة، إلى جانب ذلك أتاحت شركة زين الأردن وعبر هذا الابتكار انتقالاً سلساً وفعّالاً نحو خدمات الجيل الخامس في مختلف مناطق المملكة لضمان تجربة مستخدمين تتسم بجودة وموثوقية عاليتين، لتجاوز التحديات التقنية والمالية أثناء الانتقال إلى الجيل الخامس، ونجحت الشركة من خلال هذا النموذج المبتكر في توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس على مستوى المملكة دون أي تغييرات جذرية أو تعطيل للشبكة الحالية، من خلال الحفاظ على أداء الشبكة وجودة الخدمة بما يتماشى مع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للشركة.


