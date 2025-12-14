بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا

دقيقة واحدة ago
وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا

وطنا اليوم:توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الدكتور رياض نعسان آغا، في دولة الإمارات، بعد صراع مع المرض، عن 78 عاماً.
وُلد رياض في إدلب عام 1947، وأكمل دراسته في الأدب العربي والفلسفة الإسلامية، مقدمًا أطروحات عن الإعلام والعولمة والمساهمة العربية في عصر النهضة الأوروبية.
بدأ آغا حياته المهنية مدرسًا للأدب العربي في ثانويات إدلب، قبل أن ينتقل للعمل في التلفزيون السوري، حيث شغل منصب مدير البرامج والإنتاج الدرامي.
كما شغل عضوية مجلس الشعب، وعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس السوري المقبور حافظ الأسد، وشغل مناصب دبلوماسية كسفير لسوريا لدى سلطنة عُمان والإمارات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:24

سلامي: نواجه خصمًا قويًا وسندافع عن حظوظنا لبلوغ نهائي كأس العرب

14:15

الجماهير الأردنية تترقب بحماس لقاء النشامى بالمنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب

14:09

في الحاجة لـ “نظرية جديدة” للمجتمع المدني العربي

14:06

توقيع إتفاقية لتنفيذ أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

13:56

أبو علي: التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الاردن يتضمن جداول لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة

13:50

وزير المياه والسفير الأميركي يبحثان التحديات المائية

13:47

لجان متخصصة لإعادة دراسة مشاريع قوانين وأنظمة “المقاولين” تلبية لمطالب الهيئة العامة

13:47

الرئيس الإسرائيلي يندد بـ الهجوم المروع على اليهود في سيدني

13:42

رؤساء فروع “المهندسين” يستعرضون توصيات فرق عمل اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد

12:48

حسّان يوجّه باتخاذ المقتضى القانوني بحق المقصّرين بشأن “المدافئ”

12:43

التل والعبادي نسايب والبطاينة طلب وأبو يامين أعطى

12:38

الانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي: كيف نواجه انخفاض الإنتاجية دون صدمة اجتماعية؟

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله