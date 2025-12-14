وفاة وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا

وطنا اليوم:توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الدكتور رياض نعسان آغا، في دولة الإمارات، بعد صراع مع المرض، عن 78 عاماً.

وُلد رياض في إدلب عام 1947، وأكمل دراسته في الأدب العربي والفلسفة الإسلامية، مقدمًا أطروحات عن الإعلام والعولمة والمساهمة العربية في عصر النهضة الأوروبية.

بدأ آغا حياته المهنية مدرسًا للأدب العربي في ثانويات إدلب، قبل أن ينتقل للعمل في التلفزيون السوري، حيث شغل منصب مدير البرامج والإنتاج الدرامي.

كما شغل عضوية مجلس الشعب، وعمل مستشارًا سياسيًا للرئيس السوري المقبور حافظ الأسد، وشغل مناصب دبلوماسية كسفير لسوريا لدى سلطنة عُمان والإمارات