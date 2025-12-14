بنك القاهرة عمان
سلامي: نواجه خصمًا قويًا وسندافع عن حظوظنا لبلوغ نهائي كأس العرب

40 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد مدرب المنتخب الوطني، جمال سلامي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب، واصفًا “الأخضر السعودي” بالخصم القوي الذي يمتلك حظوظًا كبيرة في المنافسة على اللقب.
وأوضح أن المنتخب الوطني يعاني من غياب عدد من اللاعبين المهمين، وعلى رأسهم يزن النعيمات وموسى التعمري، إلا أن ذلك لن يقلل من طموح “النشامى” في المنافسة على بطاقة التأهل.
وأضاف سلامي: “نفتقد لاعبين مؤثرين، لكننا سندافع عن حظوظنا في التأهل إلى نهائي كأس العرب”، مؤكدًا ثقة الجهاز الفني بقدرة اللاعبين المتاحين على تقديم أداء قوي يعكس روح المنتخب وإصراره على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة.
وبين أن طبيب المنتخب الأردني لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن النعيمات خلال مواجهة العراق.
وأكد مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، جاهزية الأخضر السعودي لمواجهة المنتخب الأردني، في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العرب، مشددًا على أهمية التأهل إلى المباراة النهائية من أجل جماهير المنتخب السعودي.
وقال رينارد، الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن الأولوية بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي كانت إراحة اللاعبين عقب مباراة السعودية وفلسطين، مضيفًا: “سنكون جاهزين للمباراة أمام المنتخب الأردني، وعلينا أن نصل إلى نهائي كأس العرب من أجل جماهيرنا”.
وأشار إلى أن لاعبي المنتخب السعودي يتمتعون بالاحترافية الكاملة، مؤكدًا أن الفريق بكامل عناصره جاهز لخوض المواجهة المهمة، مضيفًا: “لاعبونا محترفون، ونحن جاهزون للمباراة، والفريق بالكامل جاهز لمواجهة الغد”.
يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره السعودي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين، في المباراة التي تجري على ستاد البيت في الدوحة، في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2025 المقامة في قطر.
ويسعى منتخب النشامى، لتحقيق الفوز، والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، في طريق البحث عن أول لقب في بطولات كأس العرب.
ويجري المنتخب تدريبه الأخير اليوم، استعدادا للمباراة المهمة، التي تحظى باهتمام كبير في الشارع الرياضي المحلي، وكذلك في الشارع العربي.


