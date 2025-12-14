وزير المياه والسفير الأميركي يبحثان التحديات المائية

وطنا اليوم:بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الأحد، مع السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهتها وتأمين المياه من خلال مشاريع مائية مستدامة.

وحسب بيان وزارة المياه والري، عبر أبو السعود عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة، خاصة الدعم المقدم لمشروع الناقل الوطني.