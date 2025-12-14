بنك القاهرة عمان
لجان متخصصة لإعادة دراسة مشاريع قوانين وأنظمة “المقاولين” تلبية لمطالب الهيئة العامة

44 ثانية ago
وطنا اليوم – قالت نقابة المقاولين أن عزمها تشكيل لجان متخصصة لإعادة دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المرتبطة بعمل النقابة، يأتي استجابةً لمطالب الهيئة العامة التي طُرحت خلال اجتماعها الاستثنائي، والذي خُصّص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة، ونظام الاستثمار، ونظام التأمين الصحي.
وأشاد عدد من المقاولين بتجاوب مجلس النقابة، ممثّلًا بنقيب المقاولين المهندس فؤاد الدوري وأعضاء المجلس، مع مطالب الهيئة العامة، مثمّنين سعة صدر المجلس وحرصه على فتح باب الحوار والنقاش حول القضايا المطروحة.
وأكد المقاولون أهمية قرار رفع الجلسة لإتاحة المجال أمام دراسة المشاريع المقترحة بشكل أوسع، من خلال لجان متخصصة، ومنح الوقت الكافي لتقديم ملاحظات ومقترحات تسهم في الحفاظ على مصلحة النقابة والقطاع.
من جهته، أكد مجلس نقابة المقاولين أن اللجان المزمع تشكيلها ستعمل على دراسة الأنظمة والقوانين المقترح تعديلها بصورة شاملة، وبما يحقق المصلحة العامة للنقابة وأعضائها.
وأشار إلى أن النقابة ستقوم بنشر كشف بأسماء المقاولين الذين وجّهوا الشكر للمجلس خلال الاجتماع.


