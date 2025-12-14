بنك القاهرة عمان
الرئيس الإسرائيلي يندد بـ الهجوم المروع على اليهود في سيدني

وطنا اليوم:ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بما اعتبره “هجوما مروعا على اليهود” في سيدني، ودعا السلطات الأسترالية إلى تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة معاداة السامية.
وقال هرتسوغ في كلمة ألقاها خلال فعالية في القدس “في هذه اللحظات، تعرضت أخواتنا وإخوتنا في سيدني في أستراليا، لهجوم من قبل إرهابيين أوغاد في هجوم مروع للغاية على يهود كانوا متوجهين لإشعال الشمعة الأولى من عيد الحانوكا على شاطئ بونداي”.
ولم يؤكد أي مصدر رسمي في أستراليا بعد أن الهجوم استهدف الجالية اليهودية، رغم أن فعالية لإحياء عيد الحانوكا كانت تنظم في المكان.


