التل والعبادي نسايب والبطاينة طلب وأبو يامين أعطى

وطنا اليوم:توجهت جاهة كبيرة من عشيرة التل ووجهاء عشائر محافظة إربد على رأسها الوزير الأسبق نضال البطاينة، إلى مضارب بني عباد في البلقاء لطلب يد كريمة السيد صالح حسين الطالب العبادي للشاب هشام عامر سليم التل ، وكان في إستقبال الجاهة وجهاء من قبيلة بني عباد الذين تحدث يإسمهم الوزير الأسبق مبارك أبو يامين العبادي.

هذا وتحدث البطاينة بإسم الجاهة والذي بدأ حديثه بإستذكار امجاد قبيلة بني عباد ورجالاتها و التي قدمت ولا زالت تقدم الكثير للوطن كسائر العشائر الأردنية وأضاف أنه يطلب عروس لشاب من عشيرة منها وصفي التل قدمت ولا زالت تقدم الكثير لهذا الوطن ، وأجاب أبو يامين بالقبول والموافقة مستذكرا تاريخ وصفي التل وشاهر الطالب الغنانيم العبادي.