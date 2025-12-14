بنك القاهرة عمان
بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية

53 ثانية ago
وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه، رئيس جامعة فلسطين الأهلية الأستاذ الدكتور عماد الزير، يرافقه الأستاذ الدكتور ناصر جرادات عميد الدراسات العليا، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية.
وحضر اللقاء كلٌّ من الأستاذ الدكتور سلطان المساعيد عميد كلية الأعمال، والأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي عميد البحث العلمي، والدكتور أحمد منصور مدير مكتب التنمية المستدامة، والمهندس أحمد الحوراني مدير وحدة التسويق والاتصال.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان حرص جامعة عمّان الأهلية على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية العربية بما يسهم في تطوير البرامج المشتركة ورفع جودة التعليم.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور عماد الزير بالمكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة عمّان الأهلية، وبما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.


