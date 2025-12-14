بنك القاهرة عمان
رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية

15 ثانية ago
وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة عمّان الأهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان الطلبة الفائزين في عدد من المسابقات الوطنية، احتفاءً بالإنجازات التي حققوها ورفعوا من خلالها اسم الجامعة بين نظيراتها.
وشمل التكريم فريق كلية تقنية المعلومات الفائز بالمركز الأول في مسابقة SheHacks المخصّصة للطالبات، والتي نظّمتها شركة الدائرة الخضراء، وذلك بحضور رئيسها التنفيذي المهندس محمد الخضري، وبمشاركة 49 فريقًا من 27 جامعة أردنية.
وقد ضمّ الفريق الطالبات: لميس شعث، سالي الكباريتي، رانيا مطر، وهبة الخراربه، حيث جاء هذا الإنجاز بإشراف عميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور محمد القطاونة، والمحاضرة نداء الشافعي، والسيد حسين الزغاتيت.
كما كرّم رئيس الجامعة الطالب علي شبلي لدوره في تقديم فعاليات الحفل الختامي لبطولة “زين إي سبورتس” للرياضات الإلكترونية للجامعات.
وشمل التكريم أيضا فريق الجامعة لكرة السلة بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة كرة السلة (3×3) للطلاب بين الجامعات الأردنية، وقد ضم فريق منتخب الجامعة: عبد الله شتات، يوسف البعبيش، الطيب منتصر قاسم، فادي النزلي، بتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن الإنجازات التي حققها طلبة الجامعة تمثل دليلًا راسخًا على ريادتها الأكاديمية وتقدّمها على مستوى الجامعات الأردنية، مشيرًا إلى أن تصدّر الطلبة لمنصات التتويج في مسابقات عالمية ووطنية يعكس الاستثمار الحقيقي الذي تقدمه الجامعة في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة بثقة واقتدار.
وشدّد حمدان على أن الجامعة ماضية في دعم طلبتها وتوفير كل ما يلزمهم من فرص تدريب ورعاية وتطوير، مؤكدًا أن تميزهم يشكل مصدر فخر واعتزاز ويعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الجامعة في مختلف الميادين العلمية والتقنية والرياضية.
وحضر حفل التكريم كل من عميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور محمد القطاونة، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى عطيات، ومدير مجمع الأرينا السيد نادر سويدان، ومساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحار، والسيد محمد اللوزي.


