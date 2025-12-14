بنك القاهرة عمان
حماية المستهلك : تشكر نشامى الامن العام 

وطنا اليوم:شكر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات نشامى الامن العام على سرعة استجابتهم واتخاذهم اجراءات فورية وسريعة من خلال سحب والتحفظ على اعداد كبيرة من المدافئ من الاسواق ودعوة المواطنين الى التوقف عن استعمالها والتي تسببت في حالات وفيات خلال اليومين الماضيين الى حين الانتهاء من معرفة التحقيقات. 
وقال الدكتور عبيدات أن سلامة المواطنين وأسرهم تأتي على رأس أولوياتها، داعيا الجميع إلى أخذ تحذيرات الأمن العام المتعلقة بالمدفأة المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها وجميع انواع المدافئ ألخرى على محمل الجد وعمل صيانة دورية لها.
وشدد د. عبيدات على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلامة والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية، مشيرا  إلى أن الجهات المعنية تقوم حالياً بفحص عينات من كافة أنواع هذه المدافئ، وأن فرقاً مشتركة باشرت بإيقاف بيعها في المحلات التجارية والمصانع التي تقوم بتصنيعها لحين صدور النتائج المخبرية النهائية.
وأشار إلى أن دخول هذه المدافئ للأسواق يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى تداولها والعمل على منع تكرار مثل هذه المخاطر مستقبلاً . 
واكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال جولات ميدانية مكثفة لضمان مطابقة جميع المدافئ للمواصفات الفنية ومعايير السلامة لحماية المستهلكين.
كما دعا المواطنين الى الانتباه عند استخدام هذه المدافئ وتوخي الحذر في جميع الأوقات، مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المستهلكين ومنع أي مخاطر مستقبلية.

