طقس بارد وأمطار غزيرة: تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن

وطنا اليوم:يسود يوم الأحد طقس غائم جزئيا وبارد نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 14 درجة مئوية، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية لفترة قصيرة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا لتصل سرعتها إلى 18 كم/ساعة. وخلال ساعات الليل، يتحول الطقس ليصبح باردا في أغلب المناطق، وباردا نسبيا في الأغوار، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى 8 درجات مئوية، واستمرار ظهور الغيوم الجزئية.

ومع دخول يوم غد الاثنين، تبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا مع ظهور الغيوم المنخفضة، إلا أن المملكة ستتأثر تدريجيا مع ساعات المساء بمنخفض جوي؛ حيث تتكاثر كميات السحب وتهطل -بمشيئة الله- زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، لتمتد لاحقا لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية، وتتحول الرياح إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفي ساعات الليل من الاثنين، يكون الطقس باردا وغائما وماطرا بين الحين والآخر، مع احتمالية لأن تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية مصحوبة بالرعد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 13 درجة نهارا و9 درجات ليلا، مع رياح غربية نشطة قد تصل سرعتها إلى 26 كم/ساعة.

أما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل العظمى 11 درجة مئوية فقط، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وقد تشهد بعض المناطق هطولات غزيرة لفترات قصيرة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتسجل سرعة تبلغ 29 كم/ساعة، وتنخفض درجة الحرارة الصغرى ليلا إلى 7 درجات مئوية.

وبوصول يوم الأربعاء، يتوقع حدوث انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 9 درجات والصغرى إلى 6 درجات ليلا، مع أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، قبل أن تضعف فرصة الهطول مساء، حيث تتحول الرياح إلى شمالية شرقية تنشط بين الحين والآخر في مناطق البادية