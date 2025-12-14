نشاط واسع في السوق المركزي مع تفاوت ملحوظ بأسعار الخضار

وطنا اليوم:سجل سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، يوم الأحد، تدفقا ملحوظا في كميات الخضار والفواكه الواردة، إذ تجاوز إجمالي الخضار 2300 طن، إلى جانب نحو 700 طن من الفواكه، وقرابة 376 طنا من الورقيات.

ووفق النشرة اليومية الصادرة عن السوق، والتي ترصد الحدين الأدنى والأعلى لأسعار الكيلوغرام، تفاوتت أسعار الأصناف الرئيسية، حيث بيع الباذنجان الأسود العجمي ضمن نطاق 10–20 قرشا، والبصل الناشف والبطاطا بين 15 و30 قرشا لكل منهما، فيما تراوح سعر البندورة بين 8 و15 قرشا.

التوريد الزراعي

كما سجل الجزر أسعارا ما بين 40 و60 قرشا للكيلوغرام، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 10 و25 قرشا، في حين بلغ سعر الليمون من 50 حتى 100 قرش، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا”.

وتعكس وفرة الكميات الواردة إلى السوق حالة من النشاط في سلاسل التوريد الزراعي، مدعومة باستقرار الظروف الجوية وتواصل الإنتاج المحلي، الأمر الذي يسهم في ضبط أسعار بعض الأصناف، لا سيما الخضار الأساسية، مع بقاء التفاوت السعري مرتبطا بعوامل العرض والطلب وجودة المنتج وتكاليف النقل.