اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبدالله

وطنا اليوم:تتقدّم أسرة وكالة وطنا اليوم الاخبارية ممثلة بالناشر الدكتور قاسم العمرو من الأخ والصديق الكاتب الصحفي محمود أبو هلال بأحرّ عبارات التعزية والمواساة بوفاة نجله الشاب عبدالله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وإذ نُعزّي أنفسنا وذويه بهذا المصاب الأليم، فإننا نقول:

لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعافيه ويعفو عنه، ويكرم نزله، ويوسّع مدخله، ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

كما نسأل الله أن يربط على قلوب والديه وأهله وذويه، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.