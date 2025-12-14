بنك القاهرة عمان
أولياء أمور وأساتذة يؤكدون ضرورة مراجعة مناهج اللغة الإنجليزية والوقت المخصص لها

21 ثانية ago
وطنا اليوم:طالب عدد من أولياء أمور طلبة الأول ثانوي والتوجيهي 2008–2009 بضرورة مراجعة وحذف بعض الوحدات من مناهج اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الوقت المخصص لتدريس المادة غير كافٍ لإنهاء المحتوى بالشكل المطلوب، ما يؤثر سلبًا على مستوى استيعاب الطلبة.

وخلال البث المباشر لبرنامج “التعليم للجميع” ، الذي تقدمه الإعلامية تمارا سهاونة عبر إذاعة صوت عجلون، أكد أساتذة من مختلف مناطق المملكة موقفهم الداعم لمطالب أولياء الأمور، مشيرين إلى أن كثافة المنهاج لا تتناسب مع عدد الحصص المقررة.

وشدد المشاركون على أهمية مواءمة المحتوى التعليمي مع الزمن المخصص له، وبما يراعي قدرات الطلبة والفروق الفردية بينهم، داعين وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في المنهاج وآليات تدريسه.

يأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية الخامسة لإذاعة صوت عجلون، تحت مظلة مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، وضمن مشروع “أصوات مسموعة” 🎤لمشاهدة الحلقة كاملة:
