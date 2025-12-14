تطوير شامل لمحيط موقع المغطس استعدادا لاحتفالية عام 2030

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، الدكتور ثروة مصالحة، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة لتنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع المغطس كوجهة عالمية للسياحة الدينية والروحية، وذلك ضمن خطة زمنية واضحة تنتهي قبل نهاية عام 2029.

وأوضح الدكتور مصالحة، اليوم الأحد، أن المؤسسة أُسست عام 2021 بموجب قانون أُقر في مجلس الأمة، وتعمل بإشراف مجلس أمناء يضم 11 عضوا، إضافة إلى جهاز تنفيذي مختص، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس للمؤسسة يتمثل في تطوير المناطق المحيطة بموقع المغطس وتهيئتها لتوفير تجربة متكاملة وجاذبة للزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وبيّن أن المؤسسة أنجزت المخطط الشمولي للمشروع عام 2022، وتم إطلاقه برعاية ملكية سامية، ليتبع ذلك البدء بإعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها.

وأشار إلى أن أولى المشاريع التي ستبدأ على أرض الواقع مع مطلع العام المقبل تتمثل في مشروع البنية التحتية، إلى جانب الشروع بتنفيذ مشروع مخيم سياحي في المنطقة.

وأضاف أن المؤسسة تعمل على إعداد التصاميم الأولية لمتحف متخصص يروي قصة موقع المغطس وأهميته الدينية والتاريخية، بحيث يشكّل محطة تعريفية للزائر قبل انتقاله إلى الموقع الديني نفسه، إضافة إلى التخطيط لإنشاء قرية سياحية تراثية وفندق بوتيك، ضمن حزمة من المشاريع التي تفتح المجال أمام فرص استثمارية مدروسة.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الدكتور مصالحة أن المؤسسة استطاعت تأمين ما يقارب 60 إلى 70 بالمئة من مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع، بدعم مباشر واهتمام ملكي، إضافة إلى جهود ترويجية وجمع تبرعات حققت نتائج إيجابية، لافتا إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مطمئن جدا في هذه المرحلة.

وحول الشراكات المؤسسية، أكد وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، إضافة إلى هيئة موقع المغطس، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار، وتحقيق تجربة سياحية ودينية متكاملة للزوار.

وشدد على أن العمل جارٍ بوتيرة عالية، وبتنسيق مؤسسي واسع، لإنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير، وبما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لموقع المغطس على المستويين الإقليمي والعالمي.