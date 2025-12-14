بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اجتماع حكومي في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة

27 ثانية ago
اجتماع حكومي في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة

وطنا اليوم:ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، اجتماعًا طارئًا في مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحفّظ على المدافئ المصنّفة على أنها غير آمنة، سواء داخل المصانع أو في المحال التجارية، على خلفية حوادث اختناق أودت بحياة عدد من الأشخاص.
وقالت مصادر إنه تم تكثيف حملات الرقابة لضمان سلامة المدافئ المباعة في السوق المحلي.
مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت أنها منعت المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص. كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها.
وقالت المؤسسة، إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحفظت لغاية مساء السبت، على أكثر من 5 آلاف مدفأة من ذلك النوع وأرسلت عينات عدة منها لفحصها في الجمعية العلمية الملكية، علما بأن هذه المدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي ويتم إنتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها.
وأضافت أن مثل هذه السلع ولحساسيتها تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي بما يضمن السلامة العامة ولا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات أيا كانت.
وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام قد صرح أنّه جرى التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها، إضافة إلى منع بيعها بالمحلات التجارية.
وأضاف أنه أُرسلت العينات كافّة من المدافئ والتي أخذت من المصانع والمحلات ومن البيوت التي تعرّض ساكنوها للاختناق للجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص عليها وتحديد أسباب الوفيات.
وشدّد الناطق الإعلامي على الجميع بضرورة عدم استخدام نوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، وتنتجه مصانع عدّة وتحت أي ظرف كان لحين صدور التقارير الفنية من الجهات المختصّة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:00

رواية مأساوية لشقيق أحد ضحايا مدفأة الشموسة

09:44

وفيات الأحد 14 – 12 – 2025

09:37

بعد سنوات من العزلة.. عبلة كامل تطل برسالة صوتية وتعاتب هؤلاء

09:27

البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن نهاية 2025

09:23

53.3 % من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار

09:22

مثلث الشمال السياحي: كنز وطني لم يُستثمر أكثر بعد؟؟

09:21

صادر عن رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب

09:20

مؤتمر للإدارة المحلية بدون وزير الإدارة المحلية

09:19

أتعرفون وائل؟

09:17

الحواتمة يكتب: الرياضة .. مؤشر القوة والولاء الوطني

09:15

الضمان الاجتماعي: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل

09:10

أمريكا تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الحرب مع روسيا

وفيات
وفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسمي