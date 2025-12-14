اجتماع حكومي في المواصفات والمقاييس لمتابعة ملف المدافئ غير الآمنة

وطنا اليوم:ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، اجتماعًا طارئًا في مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحفّظ على المدافئ المصنّفة على أنها غير آمنة، سواء داخل المصانع أو في المحال التجارية، على خلفية حوادث اختناق أودت بحياة عدد من الأشخاص.

وقالت مصادر إنه تم تكثيف حملات الرقابة لضمان سلامة المدافئ المباعة في السوق المحلي.

مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكدت أنها منعت المصانع المحلية للمدافئ وعددها 3 من بيع المدافئ في السوق المحلية، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، إثر حوادث الاختناق ووفاة عدد من الأشخاص. كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها.

وقالت المؤسسة، إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحفظت لغاية مساء السبت، على أكثر من 5 آلاف مدفأة من ذلك النوع وأرسلت عينات عدة منها لفحصها في الجمعية العلمية الملكية، علما بأن هذه المدافئ مطروحة منذ سنوات في السوق المحلي ويتم إنتاجها محليا ولا يتم استيراد أي كميات منها.

وأضافت أن مثل هذه السلع ولحساسيتها تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي بما يضمن السلامة العامة ولا تهاون إطلاقا مع أي مخالفات للمواصفات أيا كانت.

وكان الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام قد صرح أنّه جرى التحفظ احترازيا على 5000 مدفأة داخل المصانع التي تقوم بتصنيعها، إضافة إلى منع بيعها بالمحلات التجارية.

وأضاف أنه أُرسلت العينات كافّة من المدافئ والتي أخذت من المصانع والمحلات ومن البيوت التي تعرّض ساكنوها للاختناق للجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوص عليها وتحديد أسباب الوفيات.

وشدّد الناطق الإعلامي على الجميع بضرورة عدم استخدام نوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، وتنتجه مصانع عدّة وتحت أي ظرف كان لحين صدور التقارير الفنية من الجهات المختصّة.