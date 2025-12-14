صادر عن رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب

رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية

النائب د . أيمن أبوهنية

وطنا اليوم:تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النو اب وببالغ القلق والأسى الحوادث المؤلمة التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأسفرت عن وفاة عشرة مواطنين أردنيين تسع حالات في محافظة الزرقاء وحالة واحدة في محافظة مادبا نتيجة حالات اختناق مؤسفة.

وتؤكد اللجنة أن ما جرى يشكل ناقوس خطر حقيقي يستدعي أعلى درجات الجدية والمسؤولية خاصة بعد إعلان مديرية الأمن العام أن المدفأة المعروفة باسم “الشموسة” كانت العامل المشترك في جميع هذه الحوادث وما تبع ذلك من تحذير واضح بضرورة إيقاف استخدامها فورًا وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف.

وانطلاقًا من مسؤوليتها الرقابية والتشريعية، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عقد اجتماع عاجل يوم غد بحضور جميع الجهات المعنية وذلك للوقوف على أسباب هذه الحوادث ومراجعة إجراءات الفحص والترخيص والرقابة وتحديد مكامن الخلل واتخاذ التوصيات اللازمة لحماية أرواح المواطنين.

وتشدد اللجنة على أن سلامة المواطن الأردني تمثل أولوية وطنية قصوى لا تقبل أي تهاون وأن أي تقصير أو خلل في منظومة الرقابة أو الفحص أو التصنيع سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم ووفق أحكام القانون.

كما تدعو اللجنة المواطنين إلى الالتزام التام بتحذيرات مديرية الأمن العام والدفاع المدني وإيقاف استخدام هذه المدافئ فورًا حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وتتقدم لجنة الطاقة والثروة المعدنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى ذوي الضحايا سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ الأردن وأهله من كل مكروه.