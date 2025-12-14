بنك القاهرة عمان
المهندس هيثم جوينات يتفقد مكتبة “كون” في مادبا ويؤكد دعم البلدية للحراك الثقافي

دقيقة واحدة ago
المهندس هيثم جوينات يتفقد مكتبة “كون” في مادبا ويؤكد دعم البلدية للحراك الثقافي

وطنا اليوم – في إطار رؤيته لتعزيز المشهد الثقافي والمعرفي في مدينة مادبا، قام رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى، المهندس هيثم جوينات، بزيارة إلى مكتبة كون، أحد المعالم الثقافية المتميزة في المحافظة.

واطّلع المهندس جوينات خلال الجولة على مرافق المكتبة وبرامجها النوعية، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به في ترسيخ ثقافة القراءة، واحتضان المبادرات الإبداعية، وخلق مساحة معرفية تفاعلية تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأكد جوينات أن بلدية مادبا الكبرى تضع الثقافة والمعرفة في صميم أولوياتها، وتعمل على دعم المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار جوينات إلى أهمية الشراكة بين البلدية والمؤسسات الثقافية المستقلة، لما لها من أثر مباشر في إثراء الحياة الثقافية في مادبا وإبرازها كمدينة للتاريخ والحضارة والوعي.

من جهتهم، عبّر القائمون على مكتبة كون عن اعتزازهم بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تشكل حافزاً لمواصلة العطاء الثقافي وتوسيع دائرة الأنشطة والبرامج التي تخدم أبناء المحافظة.


