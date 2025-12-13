بعد وفاة عدد من المواطنين وتحذيرات الأمن العام العموش يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على الأسباب

وطنا اليوم-طالب رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش، الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين مؤخرا نتيجة استخدام أحد أنواع مدافئ الغاز، وذلك في أعقاب التحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وأكد العموش، في تصريح صحفي، أن تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يستدعي تحركًا حكوميا عاجلا ومسؤولا ، يشمل التحقيق في مدى مطابقة هذه المدافئ للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها عن تداول منتجات غير آمنة في الأسواق.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المستوردين والتجار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة، خاصة في الأماكن المغلقة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ودعا العموش الحكومة إلى إعلان نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن سلامة المواطن يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية.