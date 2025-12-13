بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بعد وفاة عدد من المواطنين وتحذيرات الأمن العام العموش يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على الأسباب

13 ديسمبر 2025
بعد وفاة عدد من المواطنين وتحذيرات الأمن العام العموش يطالب الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على الأسباب

وطنا اليوم-طالب رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش، الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين مؤخرا نتيجة استخدام أحد أنواع مدافئ الغاز، وذلك في أعقاب التحذيرات الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وأكد العموش، في تصريح صحفي، أن تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يستدعي تحركًا حكوميا عاجلا ومسؤولا ، يشمل التحقيق في مدى مطابقة هذه المدافئ للمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها عن تداول منتجات غير آمنة في الأسواق.

وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المستوردين والتجار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين حول مخاطر استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة، خاصة في الأماكن المغلقة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ودعا العموش الحكومة إلى إعلان نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن سلامة المواطن يجب أن تكون على رأس الأولويات الوطنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

20:32

تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

20:19

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

19:17

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

19:11

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:08

وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله