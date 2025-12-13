بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المؤتمر الطبي الأردني الروماني يوصي بتعزيز التعاون العلمي والطبي مع رومانيا

13 ديسمبر 2025
المؤتمر الطبي الأردني الروماني يوصي بتعزيز التعاون العلمي والطبي مع رومانيا

دعا للاهتمام بالعلماء وإبراز إنجازاتهم العلمية عبر الجامعات ومراكز البحث

وطنا اليوم – خرج المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر والمؤتمر الدولي الثالث عشر للأطباء خريجي الجامعات الرومانية، الذي عُقد خلال الفترة من 11–12 كانون الأول، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظّمة، بحزمة من التوصيات الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الأردن ورومانيا.
وقال رئيس جمعية الأطباء خريجي الجامعات الرومانية الدكتور عبدالكريم العبادي إن المؤتمر شهد عرضًا ومناقشة أكثر من 30 ورقة علمية متخصصة على مدار يومين، اتسمت نقاشاتها بالعمق والفائدة العلمية، وبمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء رغم الظروف الجوية الماطرة، ما يعكس أهمية محاور المؤتمر وثراء مخرجاته.
وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة دعم النشاطات العلمية واللقاءات الطبية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد الرائدة في العلوم الطبية، ولا سيما الجامعات الرومانية، من خلال الزيارات الميدانية، والتواصل الإلكتروني، والمشاركة في الأبحاث والدراسات العلمية، بما يسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة.
وشدد المشاركون على أهمية الاهتمام بالعلماء الأردنيين، ثم العرب والمسلمين، وإبراز إنجازاتهم العلمية عبر الجامعات ومراكز البحث، وربط الطلبة بمناهج تعليمية تُعرّف بإسهاماتهم في تطوير العلوم الطبية.
كما دعت التوصيات إلى تفعيل دور الجمعيات الطبية الأردنية التابعة لنقابات المهن الصحية، ومنحها مساحة أوسع في إعداد البروتوكولات المهنية والتدريب والبحث العلمي، بما يرفع كفاءة الكوادر الصحية، مع التأكيد على ضرورة دراسة مستقبل الاختصاصات الطبية في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد الأطباء خلال السنوات المقبلة.
وأوصى المؤتمر بتطوير آليات تفعيل إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي الكهربائي (E-CPR) في أقسام الإسعاف والطوارئ وخدمات الإسعاف الجوي، من خلال نشر التوعية وتدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع مراكز متخصصة، من بينها مدينة أوراديا الرومانية، التي أبدى الجانب الروماني استعدادًا للتعاون معها في هذا المجال.
كما ركزت التوصيات على تعزيز آليات التعامل مع مضاعفات مرض السكري، عبر تطوير البروتوكولات العلاجية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من المخاطر وتحسين جودة حياة المرضى.
ودعا المؤتمر إلى توسيع الاتفاقيات الثنائية بين الجامعة الأردنية والجامعات الرومانية، للاستفادة من فرص التدريب والتعلم، خاصة من خلال برامج «إيراسموس»، إضافة إلى الاتفاق على إقامة المؤتمر الطبي الأردني الروماني السادس عشر في رومانيا خلال العام المقبل، على أن يتم تحديد موعده لاحقًا.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أهمية استمرار عقد هذه المؤتمرات المشتركة، لما لها من دور فاعل في تبادل الخبرات الطبية، وتعزيز البحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الأردن والمنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

20:32

تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

20:19

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

19:17

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

19:11

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:08

وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله