المؤتمر الطبي الأردني الروماني يوصي بتعزيز التعاون العلمي والطبي مع رومانيا

دعا للاهتمام بالعلماء وإبراز إنجازاتهم العلمية عبر الجامعات ومراكز البحث

وطنا اليوم – خرج المؤتمر الطبي الأردني الروماني الخامس عشر والمؤتمر الدولي الثالث عشر للأطباء خريجي الجامعات الرومانية، الذي عُقد خلال الفترة من 11–12 كانون الأول، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظّمة، بحزمة من التوصيات الهادفة إلى تطوير القطاع الطبي وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الأردن ورومانيا.

وقال رئيس جمعية الأطباء خريجي الجامعات الرومانية الدكتور عبدالكريم العبادي إن المؤتمر شهد عرضًا ومناقشة أكثر من 30 ورقة علمية متخصصة على مدار يومين، اتسمت نقاشاتها بالعمق والفائدة العلمية، وبمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء رغم الظروف الجوية الماطرة، ما يعكس أهمية محاور المؤتمر وثراء مخرجاته.

وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة دعم النشاطات العلمية واللقاءات الطبية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد الرائدة في العلوم الطبية، ولا سيما الجامعات الرومانية، من خلال الزيارات الميدانية، والتواصل الإلكتروني، والمشاركة في الأبحاث والدراسات العلمية، بما يسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة.

وشدد المشاركون على أهمية الاهتمام بالعلماء الأردنيين، ثم العرب والمسلمين، وإبراز إنجازاتهم العلمية عبر الجامعات ومراكز البحث، وربط الطلبة بمناهج تعليمية تُعرّف بإسهاماتهم في تطوير العلوم الطبية.

كما دعت التوصيات إلى تفعيل دور الجمعيات الطبية الأردنية التابعة لنقابات المهن الصحية، ومنحها مساحة أوسع في إعداد البروتوكولات المهنية والتدريب والبحث العلمي، بما يرفع كفاءة الكوادر الصحية، مع التأكيد على ضرورة دراسة مستقبل الاختصاصات الطبية في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد الأطباء خلال السنوات المقبلة.

وأوصى المؤتمر بتطوير آليات تفعيل إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي الكهربائي (E-CPR) في أقسام الإسعاف والطوارئ وخدمات الإسعاف الجوي، من خلال نشر التوعية وتدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع مراكز متخصصة، من بينها مدينة أوراديا الرومانية، التي أبدى الجانب الروماني استعدادًا للتعاون معها في هذا المجال.

كما ركزت التوصيات على تعزيز آليات التعامل مع مضاعفات مرض السكري، عبر تطوير البروتوكولات العلاجية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من المخاطر وتحسين جودة حياة المرضى.

ودعا المؤتمر إلى توسيع الاتفاقيات الثنائية بين الجامعة الأردنية والجامعات الرومانية، للاستفادة من فرص التدريب والتعلم، خاصة من خلال برامج «إيراسموس»، إضافة إلى الاتفاق على إقامة المؤتمر الطبي الأردني الروماني السادس عشر في رومانيا خلال العام المقبل، على أن يتم تحديد موعده لاحقًا.

وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أهمية استمرار عقد هذه المؤتمرات المشتركة، لما لها من دور فاعل في تبادل الخبرات الطبية، وتعزيز البحث العلمي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الأردن والمنطقة.