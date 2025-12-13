بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

البدور: “تثبيت” مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن

13 ديسمبر 2025
البدور: “تثبيت” مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن

وطنا اليوم عمّان، 13 كانون الأول 2025-أكد وزير الصحة نائب رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور إبراهيم البدور، ترحيب الأردن باستمرار استضافة وتثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في المملكة على ان يكون مقراً آخر بالإضافة إلى العاصمة السورية دمشق ، مشدداً على الدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن للمجلس منذ استضافته في عمّان في عام 2013.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور البدور في اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الذي عُقد اليوم السبت في العاصمة عمّان بمشاركة وزير الصحة العراقي رئيس الهيئة الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحي السوري الدكتور مصعب العلي، وناقش عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بعمل المجلس وتطوير برامجه.

وأشار البدور خلال الاجتماع إلى التزام الأردن الثابت بدعم المجلس العربي، لافتاً إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية التي توفرها المملكة، وفي مقدمتها استضافة مقر المجلس في عمّان، وتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة واقتدار.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير التخصصات الصحية والطبية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول العربية في سبيل توحيد المعايير الطبية، والارتقاء بمستوى التدريب والتعليم الطبي المهني في المنطقة.

ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية من المؤسسات الرائدة في مجال التعليم الطبي المهني في الوطن العربي، إذ يضطلع بدور محوري في اعتماد البرامج التخصصية، وتوحيد المعايير التدريبية، وتنظيم امتحانات البورد العربي، والإشراف على برامج التدريب الطبي، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز التكامل الصحي العربي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:38

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

20:32

تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى الأردن مساء الإثنين

20:19

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل وشجّع على قتل الفلسطينيين

20:07

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

20:05

نمروقة تترأس الوفد الأردني بمنتدى تحالف الأمم المتحدة للحضارات

20:02

إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في كأس العالم 2026

19:27

بنك ABC يفوز بلقب “أفضل بنك للمعاملات المصرفية في الشرق الأوسط لعام 2025” من مجلة «ذا بانكر» التابعة لفاينانشيال تايمز للمرة الثالثة

19:22

جامعة فيلادلفيا تستضيف لقاءً وديًا بكرة القدم مع جامعة جرش الأهلية

19:19

فرع جديد لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن في جبل عمّان

19:17

الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا

19:11

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين الأحد

19:08

وزارة النقل تدرس ربط نظام تتبع المركبات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

وفيات
اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة الله