النائب محمد الظهراوي يزور بلدية مادبا الكبرى ويلتقي رئيس لجنتها المهندس هيثم جوينات 

14 دقيقة ago
وطنا اليوم – زار النائب محمد الظهراوي اليوم بلدية مادبا الكبرى والتقى رئيس لجنتها المهندس هيثم جوينات. واطّلع  الظهراوي خلال الزيارة على خطة الطوارئ التي أعدّتها البلدية للتعامل مع المنخفضات الجوية خلال موسم الشتاء.

وأكد النائب الظهراوي اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر البلدية في الميدان، مشيداً بسرعة الاستجابة وحرص الكوادر على متابعة الملاحظات أولاً بأول لضمان سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات.

وقدّم رئيس لجنة البلديه المهندس هيثم جوينات شرحاً حول الجهود التشغيلية وغرف الطوارئ وخطط العمل الميدانية، مؤكداً جاهزية فرق البلدية للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، وتعاون جميع الدوائر لخدمة أبناء مدينة مادبا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق بين أعضاء مجلس النواب وبلدية مادبا الكبرى لتعزيز العمل الخدمي ورفع مستوى الجاهزية خلال فصل الشتاء.


