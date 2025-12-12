الأمير هاشم يساند النشامى في مباراته أمام العراق ويشارك الجماهير الأردنية فرحة الفوز

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليوم الجمعة، الجماهير الأردنية في ستاد المدينة التعليمية في قطر، تشجيعهم للمنتخب الوطني خلال لقاء المنتخب العراقي ضمن مجريات ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025.

ووثق عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نزول سمو الأمير هاشم إلى منتصف المدرجات للمشاركة في تشجيع المنتخب الوطني.

وحضر سموه في بداية المباراة على المنصة الرئيسية برفقة سمو الامير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.