بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأمير هاشم يساند النشامى في مباراته أمام العراق ويشارك الجماهير الأردنية فرحة الفوز

28 دقيقة ago
الأمير هاشم يساند النشامى في مباراته أمام العراق ويشارك الجماهير الأردنية فرحة الفوز

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليوم الجمعة، الجماهير الأردنية في ستاد المدينة التعليمية في قطر، تشجيعهم للمنتخب الوطني خلال لقاء المنتخب العراقي ضمن مجريات ربع النهائي في بطولة كأس العرب 2025.
ووثق عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نزول سمو الأمير هاشم إلى منتصف المدرجات للمشاركة في تشجيع المنتخب الوطني.
وحضر سموه في بداية المباراة على المنصة الرئيسية برفقة سمو الامير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

نهاية قيصر وشجرة ميلاد قصر الشعب السوري

20:47

وزير الخارجية اللبناني: تلقينا تحذيرات بقرب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة ضد البلاد

20:21

رئيس مجلس الاعيان يهنئ بتأهل النشامى إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العرب

20:18

الملكة بعد فوز النشامى على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

20:11

الأردن ودولٌ تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس

19:37

النشامى إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزهم على العراق

19:34

يزن النعيمات كشف عن إصابته بغضروف

19:22

منخفض بيرون يعمق جراح غزة.. 14 شهيدا ودمار مبان وخيام

19:14

الأرصاد: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%

19:07

مياهنا: العكورة توقف الضخ من محطة الزارة ماعين احترازيا

16:43

البدري رداً على حسين عموتة: تصريحاتك كشفت ما بداخلك

16:38

بابلو إسكوبار العصر الحديث.. من رياضي أولمبي إلى أخطر مطلوب في أميركا

وفيات
المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025