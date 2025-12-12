بنك القاهرة عمان
رئيس مجلس الاعيان يهنئ بتأهل النشامى إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العرب

29 ثانية ago
رئيس مجلس الاعيان يهنئ بتأهل النشامى إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العرب

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على تأهل النشامى للمربع الذهبي في بطولة كآس العرب ، بعد فوزهم على المنتخب العراقي في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة في الدوحة .
وقال الفايز إن هذا الفوز الذي أدخل الفرح لبيوت الأردنيين يتزامن مع احتفالات شعبنا الأردني مع قرب حلول عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله .
وأشار إلى أن نشامى المنتخب سطروا اليوم ملحمة بطولية ورفعوا علم الأردن عاليا وشامخا كجباه الأردنيين الشامخة .
وبين رئيس مجلس الاعيان أن هذا الفوز تحقق بدعم متواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني ، وسمو ولي العهد، ومتابعة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم، وتوفير سموه كافة الإمكانيات المتاحة للجهاز الفني للمنتخب ولاعبيه، مثلما أنه تحقق أيضا بجهود اللاعبين الابطال الذين حملوا حب الوطن وقيادته الهاشمية في قلوبهم .
وقال ان منتخب النشامى بات اليوم يقارع اقوى الفرق الرياضية ، وقد بدأت مرحلة جديدة لرياضة كرة القدم الأردنية شعارها الفوز دائما، وليبقى منتخب النشامى دائما في مقدمة المنتخبات .


