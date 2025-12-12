الملكة بعد فوز النشامى على العراق: فخرنا فيكم ما له حدود

وطنا اليوم:هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، إثر فوزه على نظيره العراقي بهدف دون رد.

وكتبت جلالتها عبر منصة (إنستغرام): “ألف مبروك يا نشامى!! شكراً من القلب… فخرنا فيكم ما له حدود”.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، الاثنين المقبل، مع نظيره السعودي في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، لتحديد هوية المنتخب الصاعد للمباراة النهائية.