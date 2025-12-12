بنك القاهرة عمان
النشامى إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزهم على العراق

20 ثانية ago
وطنا اليوم:تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى)، الجمعة، على نظيره العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وبهذا الفوز، يتأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليلاقي نظيره السعودي في المباراة المقبلة.
ويسعى منتخب النشامى لمواصلة انتصاراته في البطولة في رحلة البحث عن اللقب.
وجاء تأهل المنتخب الوطني الى الدور ربع النهائي، بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد 3 انتصارات على منتخبات الإمارات والكويت ومصر.


