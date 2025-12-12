بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مياهنا: العكورة توقف الضخ من محطة الزارة ماعين احترازيا

18 ثانية ago
مياهنا: العكورة توقف الضخ من محطة الزارة ماعين احترازيا

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن توقف ضخ المياه من محطة الزارة ماعين، احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن برنامج توزيع المياه سيتأثر نتيجة توقف المحطة عن العمل، في عدد من المناطق في جنوب وشرق عمان، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المحطة إلى العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

البدري رداً على حسين عموتة: تصريحاتك كشفت ما بداخلك

16:38

بابلو إسكوبار العصر الحديث.. من رياضي أولمبي إلى أخطر مطلوب في أميركا

16:15

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

16:08

ولي العهد : كلنا مع النشامى

16:02

مدير أوقاف الزرقاء يوجّه رسالة عاجلة للأئمة والخطباء بعد فاجعة الهاشمية

15:32

الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع مقارنة بالعام الماضي

15:05

المومني ينعى الصحفي بسام الياسين

14:47

القاتل الصامت ينهي حياة 14 شخصاً في الأردن خلال أسبوع

14:35

جريمة حرق آلية تثير استياء أهالي زوبيا في إربد

14:29

الاتحاد العراقي يعلن نفاد تذاكر مواجهة النشامى

14:02

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

13:46

وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة في الزرقاء

وفيات
المومني ينعى الصحفي بسام الياسينوفيات الجمعة 12-12-2025شقيقة الوزير الاسبق نوفان العجارمة وأمين عام التربية نواف في ذمة اللهوفاة رجل أمن جمركي أثناء تأدية الواجب الرسميوفيات الخميس 11 – 12 – 2025