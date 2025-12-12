مياهنا: العكورة توقف الضخ من محطة الزارة ماعين احترازيا

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن توقف ضخ المياه من محطة الزارة ماعين، احترازياً، بسبب ارتفاع نسبة العكورة فيها.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن برنامج توزيع المياه سيتأثر نتيجة توقف المحطة عن العمل، في عدد من المناطق في جنوب وشرق عمان، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج التوزيع المعد مسبقا فور عودة المحطة إلى العمل.