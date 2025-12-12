مدير أوقاف الزرقاء يوجّه رسالة عاجلة للأئمة والخطباء بعد فاجعة الهاشمية

وطنا اليوم:وجّه مدير مديرية أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، رسالة عاجلة إلى الأئمة والخطباء والوعّاظ والواعظات، دعاهم فيها إلى تكثيف التوعية حول الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة مع دخول فصل الشتاء، وذلك عقب الفاجعة المؤلمة التي شهدتها محافظة الزرقاء إثر وفاة تسعة أفراد من عائلة واحدة في لواء الهاشمية، بينهم أم وأطفالها الذين تراوحت أعمارهم بين 11 و14 عاماً، من جنسية عربية، جراء استنشاق الغازات المنبعثة من المدفأة. كما توفي في الليلة ذاتها أب وأم واثنان من أبنائهما في حادثة مشابهة ناتجة عن تسرب غاز المدفأة.

وقال الحراحشة إن هذه الحوادث المؤلمة “تستوجب من الجميع وقفة مسؤولة، وإن من واجب المنابر الدينية أن تؤدي رسالتها في صون النفس التي أمر الله بحفظها، ونشر ثقافة الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة في المنازل”.

وأضاف أن الهدي النبوي الشريف قدّم منهجًا واضحًا في التحذير من مواطن الخطر، وحثّ على حفظ النفس وحسن استخدام النعم، مستشهداً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبسنته التي قامت على الأخذ بالأسباب ودرء المفاسد عن الناس.

وأكد مدير الأوقاف على الأئمة والخطباء ضرورة تخصيص جزء من خطب الجمعة والدروس الوعظية للحديث عن:

• مخاطر سوء استخدام وسائل التدفئة

• ضرورة التهوية المناسبة

• التأكد من سلامة المدافئ والأسطوانات

• الالتزام بإرشادات الدفاع المدني

وأشار الحراحشة إلى أن “المنبر كان وما يزال أحد أهم أدوات التوعية المجتمعية، وواجبنا اليوم أن نستخدمه لحماية الأسر ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة التي تدمي القلب”.

وختم قائلاً:

“نترحّم على أرواح الضحايا ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الأئمة والخطباء أن يكونوا على قدر هذه الأمانة، فالتوعية قد تنقذ حياة.