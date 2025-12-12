الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع مقارنة بالعام الماضي

وطنا اليوم:ينعكس الموسم المطري بشكل إيجابي على القطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي، حيث لاحظ المزارعون فرقاً كبيراً في تحسن الموسم المطري. وسط تطلعات لاستمرار المنخفضات المطرية في الأيام المقبلة، لما لها من أثر إيجابي مباشر على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

وأكد مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة المهندس بكر البلاونة، أن الوزارة تعمل على متابعة المزارعين بشكل مستمر من خلال كوادرها المنتشرة في المديريات الزراعية، لتقديم الإرشادات اللازمة بشأن العمليات الزراعية والتحذيرات الصادرة عن الأرصاد الجوية، مع تدخل سريع عند الحاجة لتقليل أي آثار سلبية على المحاصيل.

كما تتواصل الوزارة مع المزارعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق منظمة لتقديم التحذيرات عند حدوث أمطار غزيرة.

وأضاف أن التوصيات شملت جميع المزارعين كمربي الثروة الحيوانية ولمربي النحل ومزارعي المحاصيل والأشجار المثمرة وغيرها، وأهمها الابتعاد عن مجاري السيول لتجنب الأضرار الناتجة عن الفيضانات.

وأشار البلاونة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والأرصاد الجوية، في المراحل النهائية لتشغيل منصة الفحص والإرشاد الزراعي، التي تهدف إلى تطوير نظام إنذار مبكر وتحويل التحذيرات إلى رسائل نصية تصل مباشرة إلى هواتف المزارعين في المناطق المعرضة للمخاطر أو إيصال الرسائل المتعلقة، بأي أمور مستجدة وتتعلق بهم.

وأكد أنه قد تم تطوير الحيازات الإلكترونية، حيث تم إدخال بيانات حوالي 70 ألف مزارع على النظام، ويمكن لأي مزارع موثق الدخول إلى المنصة للاستفادة من الخدمات والمعلومات الفنية من قبل وزارة الزراعة، مع ضمان استقصاء المعلومات من مصدرها الرسمي.

ولفت إلى التنسيق مع دائرة الأرصاد الجوية بشكل مستمر لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمزارعين، وتأمين الاستجابة السريعة لأي تطورات في الحالة الجوية.