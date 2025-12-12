بنك القاهرة عمان
جريمة حرق آلية تثير استياء أهالي زوبيا في إربد

وطنا اليوم:أعرب أهالي قرية زوبيا في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، اليوم الخميس، عن استنكارهم الشديد لجريمة حرق آلية (حفار) وقعت على طريق جديتا، وأثارت حالة من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع المحلي.
ووفقاً لشهادات من سكان المنطقة، أقدم أحد الأشخاص على سكب مادة البنزين وإشعال النيران في الآلية، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. واعتبر الأهالي أن هذا الفعل “الجبان” يُعبّر عن سلوك عدواني ودافع حاقد لا يمتّ للأخلاق بصلة، مطالبين بإنزال العقوبة العادلة بحق الجاني.
وأكد الأهالي ثقتهم بالأجهزة الأمنية في سرعة التحرك والقبض على الفاعل وتقديمه للعدالة، مشددين على أهمية أن يكون هذا الحدث عبرة لردع أي محاولات مشابهة في المستقبل.
كما عبّروا عن تضامنهم مع أصحاب الآلية المتضررين، متمنين لهم التعويض عمّا فقدوه نتيجة هذا العمل المؤسف


