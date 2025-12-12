بنك القاهرة عمان
وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة في الزرقاء

18 ثانية ago
وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة تسرب غاز مدفأة في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بضيق في التنفس إثر تسرب غاز المدفأة بمنطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.
وبين الناطق الإعلامي ان الوفيات هم (أم وأطفالها) وتتراوح أعمارهم ما بين (١١_١٤)سنة من جنسية عربية ،حيث عملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .
وتجدد مديرية الامن العام تشديدها على ضرورة الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة بإستمرار واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للاسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم، مهيبة بالجميع إتباع هذه الخطوات وعدم الاستهانة بها


