أمطار الخير في عجلون تعزز المزروعات الحقلية والموسمية

30 ثانية ago
وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون خلال الأيام الماضية، هطولا غزيرا ومتواصلا للأمطار مما يبشر بموسم زراعي جيد.
وتوزعت الأمطار على مختلف مناطق المحافظة خاصة في كفرنجة وعنجره وصخرة وعبين وعرجان، حيث امتلأت البرك والسدود الصغيرة بالمياه، مما ساهم في تعزيز المخزون المائي وتحسين رطوبة التربة.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كميات الأمطار المسجلة، مبشرة للغاية مما ينعكس إيجابا على نمو المحاصيل الشتوية والمراعي الطبيعية، ويساعد مربي الثروة الحيوانية في توفير الغطاء النباتي الكافي.
ودعا المزارعين إلى استثمار هذه الظروف الجوية عبر تجهيز أراضيهم لزراعة المحاصيل الموسمية مع اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة للمزروعات من احتمالات انجراف التربة.
وأكد إبراهيم شعبان ومحمد فريحات وهم من مزارعي عجلون، أن هذه الأمطار جاءت في الوقت المناسب لإنعاش الأراضي الزراعية خصوصا المزروعات الحقلية، مشيرين إلى أن استمرار الهطول سيسهم في تقليل الحاجة إلى الري ويساعد على تحسين جودة الإنتاج الزراعي لهذا العام.


