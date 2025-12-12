قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في القنيطرة وحوض اليرموك جنوب سوريا

وطنا اليوم:أفادت قنوات إخبارية سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليتي توغل منفصلتين في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد.

وأفادت مواقع إعلامية بأن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت، ليل الخميس/الجمعة، في قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة، الواقعة في ريف القنيطرة.

وأشير إلى أن دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال توغلت على طريق معرية- عابدين في حوض اليرموك في محافظة درعا، حيث أقامت حاجزًا أمنيًا ونفذت عمليات تفتيش.

كانت دورية من الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، قد داهمت منزلًا في منطقة حوض اليرموك واعتقلت شابًا.

وقبل أيام، وثقت مؤسسة “جولان” اختطاف 39 شخصًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قاصرون، خلال عمليات التوغل المتكررة في الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.

وقبل نحو أسبوعين، “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 13 شهيدًا ونحو 25 مصابًا في بلدة بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق”.

ومنذ سقوط النظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، وأُفرج عن بعض الموقوفين لاحقًا، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وتنتشر نقاط عسكرية إسرائيلية في سوريا، من قمة جبل الشيخ وصولًا إلى منطقة حوض اليرموك في أقصى الريف الجنوبي المتاخم لمحافظة درعا، ويبلغ عددها ثماني قواعد في القنيطرة وقاعدة واحدة في درعا.