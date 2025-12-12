إنفلونزا عنيفة تجتاح بريطانيا.. تكدس المستشفيات وتوقف التعليم

وطنا اليوم:تواجه المملكة المتحدة ارتفاعًا حادًا في الالتهابات التنفسية الفيروسية، ووصلت حالات الإصابة إلى أعلى مستوياتها القياسية بين الأطفال، وتضاعف عدد المرضى في المستشفيات، ما أدى إلى إغلاق المدارس وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة، وسط تحذيرات من انتشار مرض أكثر خطورة.

وتشهد المستشفيات في إنجلترا ضغطا متصاعدا بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالإنفلونزا، حيث أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن عدد المرضى المصابين بالفيروس ارتفع بأكثر من 50 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد عدد من مديري المدارس أن هذا العام كان أسوأ عام من حيث المرض منذ عقد من الزمن، مشيرين إلى أن الأمر يشبه العودة إلى زمن كوفيد، وسط غياب مئات التلاميذ، متوقعين أن يتم إلغاء احتفالات ميلاد السيد المسيح وعروض عيد الميلاد، كون فقرات الغناء تعد أسوأ العوامل التي تنشر العدوى.

ويُعتقد أن سلالة متحولة من الإنفلونزا ضربت المملكة المتحدة أكثر عدوى وتؤدي إلى مرض أكثر خطورة ودخول المستشفيات مقارنة بالعام الماضي – بينما تترك الأشخاص أيضًا عرضة للإصابة بفيروسات موسمية أخرى في نفس الوقت.

وبحسب تقرير لهيئة (بي بي سي)، بلغ متوسط عدد الحالات الراقدة في المستشفيات حتى الأحد الماضي 2,660 حالة يوميا، فيما تؤكد هيئة الصحة الوطنية أن الأعداد تواصل الصعود هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تجاوزها حاجز 5,000 حالة بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

وتمثل هذه الأعداد ما يعادل امتلاء ثلاثة مستشفيات كاملة بمرضى الإنفلونزا، مع وصول نسبة إشغال الأسرة بمرضى الفيروس في بعض المستشفيات إلى نحو سرير من كل عشرة.

وتستمر الزيادات في أنحاء المملكة المتحدة كافة؛ ففي اسكتلندا ارتفعت الحالات المؤكدة بنحو الربع خلال أسبوع واحد، بينما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 15 بالمئة.

كما أن المشهد ذاته يتكرر في ويلز وإيرلندا الشمالية، حيث تشير التقارير إلى أن الأطفال واليافعين هم الأكثر تأثرا مما أجبر بعض المدارس على إعادة تطبيق إجراءات شبيهة بتلك التي اتبعت في جائحة كورونا.

وفي إنجلترا، تظهر البيانات الحكومية، أن أعلى معدلات الإصابة جاءت بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، لكن معدلات دخول المستشفى الأعلى سجلت في الفئة العمرية فوق 75 عاما وبين الأطفال دون سن الخامسة. “وكالات”