وفيات الجمعة 12-12-2025

وفيات الجمعة 12-12-2025

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 12-12-2025:

أيمن جمال حسن عياد
بسام علي الياسين القعدان
بهجت محمود أبو عفيفة
تحرير حسين عيد ابو غوش
تغريد سليمان موسى الزريقات
جلال نجيب خلف جبرين
جورج هاجو درتاد لبيجيان
حرب عيسى سليمان ابو خضير
حسن عبدالحافظ عودة الله
حنا داود الحوت
خلود خليل عبدالرحمن أسعد
خليل سلمان ملاحي ابو يحيى
سمير محمد حسين العواملة
شيلا ناصر متري الفاخوري
فاطمة منصور عقيقل العقيل
قسمة عايد غافل صويص
مصعب بدر جميل السعايدة
معتز بشير ذيب العجم
منذر ممدوح سعيد النجار
منصور محمد زيدان القيسي
ميسر اسماعيل محمد بصبوص
نزيه صايل هيشان ريحاني
هالة عبدالله حسن الجيطان

إنا لله وإنا إليه راجعون


